Dette er en dårlig, gammel skikk

Som en forsikring for alle oss som beveger oss på trafikkerte veger, foretar UP jevnlige kontroller i håp om å luke ut bilførere som er til fare for både seg selv og alle andre som ferdes etter veiene. Det være seg bilister som ikke overholder fartsgrensen og kjører for fort. Det gjelder også bilister som ikke viser aktsomhet i trafikken ved å bruke mobiltelefonen eller foretar seg andre ting som tar oppmerksomheten bort fra bilkjøringa. Og ikke minst de som kjører bil i ruspåvirket tilstand. Det er ikke noe som nødvendigvis skjer seint på natta hjem fra fest eller dagen derpå. Det skjer ifølge politiet like ofte midt på dagen, og det skjer langt oftere enn vi liker å tro.