Politisk korrekte som vi er, boikotter vi grisen denne sommeren

Pluss

Været er det tryggeste samtaleemnet vi har hatt gjennom alle tider. Om vi ikke har noe annet å prate om, så har vi i alle fall været, samme hvordan det er. Stygt eller pent, varmt eller kaldt, tørt eller vått. Men etter snart fire uker med regn, regn og atter regn, snø over 400 meter, haglskurer, neglebit, gjørme samme hvor vi går, så kan det være smart å finne noe annet å snakke om. I alle fall om vi bor nord for Dovre og har bestemt oss for hjemmeferie i år for å unngå flyturer og påfølgende klimaavtrykk, i håp om å framstå politiske korrekte og som forkjempere for bærekraft og miljø.