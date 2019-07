Skrev innlegg om vindkraft – i menighetsbladet

Vindkraft er et tverrpolitisk tema uten partifarger. I tillegg er det et etisk tema. Det er ofte vanskelig å trekke opp grensene mellom politikk og etikk.Maria Stolsmo

Maria Stolsmo innrømmer at hun ble overrasket da hun ble oppringt av en journalist fra avisa Vårt Land. Han hadde fått med seg det noe så uvanlige som at hun i egenskap av å være leder i Hemne menighetsråd hadde skrevet et relativt tydelig innlegg om nei til vindkraft – i menighetsbladet Kirkedøra.