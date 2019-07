- Aldri vært et større arrangement i Knyken

Pluss

I april ble det klart at det ikke ble noe gjensyn med Toppidrettsveka i Orkdal og Knyken, men samtidig takket Orkdal IL ja til å være vertskap for et gigantisk ekstremterrengløp (WOX Norge) i Knyken. Terrengløpet er ventet å bli knykenhistoriens aller største arrangement – i hvert fall når det kommer til antall deltakere. Det er fortsatt to måneder til arrangement går av stabelen 21. september, men allerede har i overkant av 700 deltakere meldt sin ankomst til skisenteret i Orkdal.