Det de gjorde for 35 år siden, høster vi fruktene av i dag

Her er det ingen som forsvinner i mengden.

Pluss

Rindalingene var uten tvil forut for sin tid da de startet med Småtrolluka for 35 år siden. Fokus den gangen var nemlig jentefotball, og Småtrolluka i fjellbygda og idrettsbygda Rindal var utelukkende forbeholdt jenter. Altså en form for kjønnskvotering i jentenes favør som var helt nødvendig på den tida både i næringsliv og politikk. Og ikke minst i fotball. Det høster vi fruktene av i dag.