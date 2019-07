Idyll mellom fjord og fjell

Pluss

Det er tidlig formiddag og stille i sentrum når jeg svinger inn mot Øragata og parkerer. Den eneste jeg ser er innehaveren av blomsterbutikken, som vanner og plukker visne blomster. Jeg begynner like godt oppdagelsesferden i Øragata. Kulmin-prosjektet til Trøndelag fylkeskommunen tar oss med tilbake til Øragata i 1920. Et prosjekt som formidler kulturhistorie gjennom lyd og bilder. I en av videoene, sier en av skuespillerne følgende om gata: « Her er alt et sivilisert menneske kan drømme om. Det er ondulerende friserdamer. Og farger med kjøpefarger og ikke dall-blått. Og det er fotograf med blits som tusen talglys. Og dokter og dyrlege. Og elektriske lyspærer i butikkene. Og små hotell og kafeer i hele Øragata. Ja, men bakeriene er kanskje det beste allikevel ….