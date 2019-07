Miljøet – avsondret fra den virkelige verden

Pluss

I ST og på Facebook tar Torstein Larsen et følelsesladet oppgjør med begrepet skam knyttet til klimadebatten. Reaksjonene forteller to ting. For det første: Tusenvis av «likes» viser hvor lett det er å få respons i sosiale medier ved hjelp av noen populistiske knep. For det andre: Mange av kommentarene vitner om skamløs egoisme og forakt for kunnskap.