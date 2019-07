Når makta blir forfengelig?

Pluss

Berit Westrum Johansen har greid det igjen; hun stiller spørsmål som er enkle å besvare, men som forblir ubesvart. Denne gangen i forbindelse med bygging av ny hovedbrannstasjon for Orkland. Fra ufeilbarlighetens ekkokammer, denne gang representert ved ordfører Bang: «God dag mann, økseskaft». Men han unnlater ikke å tillegge både Berit Westrum Johansen og Knut Even Wormdal en konklusjon de ikke har uttalt: «… de ønsker i stedet å oppgradere et gammelt, umoderne og flomutsatt bygg.»