Debatt

Fritidskortet – alle barn skal få delta!

KrF i regjering har fått gjennomslag for fritidskortet, et kort som er til for at barn kan få være å med på ulike fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes økonomi. Dette fritidskortet er for alle barn mellom 6–18 år og har en verdi på minimum 2000 kr.