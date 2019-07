Pluss

Arbeiderpartiet i Trøndelag fylkesting ser ikke ut til å ha ambisjoner for busstilbudet utenfor Trondheim. Når man kutter 50 millioner kroner årlig til distriktsrutene er AtB tydelige på at det betyr et dårligere rutetilbud enn i dag. For noen vil det bety at det lille tilbudet man har forsvinner, for andre betyr det at man må bytte buss en eller flere ganger eller at det blir færre avganger. Også Orkdalsregionen vil rammes av dette.