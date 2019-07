Dette er ikke god nok grunn til å skulke jobben

Å si åpent at de er borte fra jobben fordi de er slitne, er ikke greit.

Pluss

#stressa2019 heter en serie med kronikker som har gått i VG denne sommeren. Denne gang handler det om kvinners stress med barn, jobb og husarbeid da det viser seg at kvinner har langt mer sykefravær enn menn på jobben. Da handler det ikke om fravær i forbindelse med barns sykdom. Årsaken er relatert til egen helse, der stadig flere kvinner oppgir at de er for slitne og stressa til å gå på jobb.