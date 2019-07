Markerte seg i revy-NM

Pluss

Samtlige fem lokale innslag beviste at de fortjente en plass i et NM hvor nivået var høyt. Det er en seier bare å få stå på scenen på Høylandet da nesten 400 revygrupper kjempet om 100 semifinaleplasser. I praksis betyr det at juryen må skuffe tre av fire som meldte seg på. På bakgrunn av det er det imponerende at Hemne og Snillfjord til sammen hadde seks innslag.