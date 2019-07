Regner med å doble omsetningen

Pluss

Da han for tre år siden startet Siko As hadde han aldri trodd han en dag skulle sitte i samme kontorlandskap som Orkland Energi på Fannrem i Orkdal kommune. Orkland Energi har kjøpt 60 prosent av aksjene i bedriften til Laksøyen. Selv sitter han igjen med 40 prosent, men det bekymrer ham ikke at en så stor aktør som Orkland Energi har aksjemajoriteten.