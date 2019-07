«Mindreårige må få lov til å vokse opp i alkoholfrie soner»

Pluss

Er det noe vi mennesker søker og er opptatt av, så er det trygghet. Skal små og store ha det godt, må vi ha trygge rammer, en basis bestående av at det er noe og noen som vi kan stole på som danner et godt fundament. For at smårollingen skal ha det bra i barnehagen, og senere i skolen, må han være omkranset av personer som skaper denne tryggheten.