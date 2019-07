Åpen gårds-butikk 365 dager i året

Pluss

Noen kilometer sør for Svorkmo, i retning Storås, står det to skilt i veikanten. Det ene forteller at man finner Oppstuggu Berbu om man tar opp bakken til høyre.

Det andre skiltet har påskriften «Gårdsutsalg».

Ikke Kvikne...

For Storkvikne gård ligger slett ikke på Kvikne, men derimot 400 meter oppgjennom bakkene, målt fra skiltet nede ved fylkesveien.

Gården ligger på begge sider av veien. Det opprinnelige gårdsanlegget, som har vært i Kvikne-familiens eie i mange generasjoner, ligger på venstre side.

Til høyre ligger de nye fjøsene, og gårdsutsalget.

Stadig flere

Det blir stadig flere gårdsutsalg i regionen vår.

Per i dag kan man få kjøpt et velassortert utvalg lokalprodusert mat og drikke hos Orkladal ysteri i Råbygda, Solhus gård på Fannrem og Storkvikne gård på Svorkmo. Steindalen gård er også godt i gang med gårdsbutikkdrift.

I tillegg har Fannremsgården et gårdsutsalg som omfatter mye mer enn mat.

- Vi satser på at det blir enda flere, sier Eli Solhus. Hun er kvinnen bak Solhus gård, og er også leder i produsentlaget som står bak sammenslutninga Smaker fra Orkland, som ble stiftet i 2018.

Full jobb - og vel så det

Væren Gunnar bækrer idet jeg går ut av bilen inne på tunet. Husfrue Inger Lise tar imot meg, og snart kommer gemalen Rune for å bli med på omvisninga på Storkvikne gård.

Begge er i full jobb. I tillegg jobber de hver ledige time for å utnytte alle ressursene gården, dyrene og jorda gir dem. Etter nesten 20 år uten husdyrhold, har ekteparet igjen fylt driftsbygningene med levende vesener. I dag har Rune og Inger-Lise ansvar for å fø opp høner, villsauer, ammekyr, kalver, hester, kaniner, ei katt, en hund - og væren Gunnar.

Allsidig utvalg

Det er hønene som er blitt Storkvikne gårds varemerke, nærmere bestemt hønas biprodukt - eggene. Eggene selges både i egen gårdsbutikk, hos Solruns heimlaga - og hos de andre gårdsbutikkene som er tilknyttet Smaker fra Orkland.

Gårdsbutikken er et bitte lite rom, der alle veggene er fylt til randen av varer. Blant godbitene finner vi deilig, fylt sjokolade fra Midtskog tradisjons- og gårdsmat på Løkken, seilaks fra Fiskefruas hjemmelagde, oster fra Orkladal ysteri, honning fra Fosslykkja bigård, den perlende drikken Jordbærtausa fra Landrø i Agdenes - og ikke minst egenproduserte egg. Og mye mer.

I sesong selges også nypotet fra Solhus gård og kalvekjøtt fra eget fjøs.

Mange kunder

Så er det tusenkronerspørsmålet: Kommer det folk for å handle? Storkvikne gård ligger et godt stykke unna de mer sentrale strøk av Orkdal.

- Jo da, det kommer folk. Og det kommer stadig flere. Besøket varierer, men i snitt kan du kanskje si at det kommer ti kunder per dag - og enda mer i forbindelse med høytider, forteller ekteparet Kvikne.

Gårdsutsalget på Storkvikne gård slår nemlig de aller fleste når det gjelder åpningstid.

- Vi har alltid åpent. Til og med på julaften og 17. mai, sier Inger-Lise.

Tillit

Forklaringa er at gårdsbutikken er selvbetjent. Det handler om tillit.

- Det har hendt at denne tilliten er blitt misbrukt, så vi vurderer å sette opp kamera. Men stort sett går det bra. Vi har inntrykk av at mange kunder setter pris på å kunne se seg om i butikken uten at noen står over dem - dermed blir det mindre kjøpepress.

Om det er godvær, og man vil gjøre besøket ved gårdsbutikken til noe mer enn ren handel, kan man ta med seg noe godt å spise og drikke, og sette seg ved det koselige bordet rett utenfor gårdsbutikken.

Og kanskje klappe litt på Gunnar. Væren er nemlig ekstremt kosete.

- På sikt ønsker vi å at Storkvikne blir en opplevelsesgård, der folk kan komme nært inn på dyra. Første skritt på veien er oppussing av stabburet, sier Rune og Inger-Lise.

Lokalmatfestival

I sommer vil mange av lokalmatprodusentene i regionen vår delta på det som er Norges ledende lokalmatfestival, nemlig Trøndersk matfestival.

Festivalen går av stabelen fra 1. til 3. august. Fellesnemnda for Orkland har støttet festivalen med 500 000 kroner.

- Det er kjempestort for oss som produsenter at kommunen går inn med 150 000 kroner i støtte. Vi må stå sammen om vi skal få folk til å komme hit og kjøpe varene våre. Vi var der i fjor med en infostand, og folk var veldig nysgjerrige. Nå får store og små produsenter fra Orkland stå side om side på matfestivalen, uttalte Siv Molde, som lager honning ved Fosslykkja bigård, da orklandstøtten ble kjent.

Her er oversikten over produsenter i Orkland:

Fosslykkja bigård, Fannrem: honning

Reinsklev gård, Fannrem: storfekjøtt

Storkvikne gård, Svorkmo: egg, gårdsbutikk med lokale råvarer

Midtskog tradisjons- og gårdsmat, Løkken: konfekt, sjokolade og sennep

Berge gård, Hoston: egg, lam og sau

Strandhonning, Geitastrand: honning

Hammerfjeld gård, Geitastrand: vaktel og gås

Orkladal ysteri, Råbygda: ost, gårdsbutikk

Steindalen gård, Råbygda: storfekjøtt, gårdsbutikk

Fiskerfruens hjemmelagde, Råbygda: seilaks og sild

Håvard Stiklestad og Øystein Kvåle: Thams akevitt

Landrø, Agdenes: jordbær og jordbærdrikk

Solhus gård, Fannrem: poteter, gårdsbutikk med lokalmat- ønsker å ta i mot besøkende.

Fannremsgården og Reinhekla, Fannrem: meieriprodukter og håndverk

Kråka på Haugen, Løkken: urtete, urtesat og chutney

Holum gård, Meldal: garn og ullprodukter av egne sauer, vaktelegg

Turid Mjønesaunet, Snillfjord: kjøtt og skinn fra villsau

Linbakst, Lensvik: bakst basert på linfrø

Vatn fisk, Lensvik: fiskeprodukter/sjømat