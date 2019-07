Stort marked for fisketurisme i Agdenes

Pluss

Opp en liten sidevei fra hovedveien i Lensvik i Agdenes ligger et lite hvitt hus med utsikt over fjorden. Her har Mari Elin Sterten og mannen Erling Magne Sterten startet en familiebedrift. De har nå i snart ett år leid ut huset til turister fra inn- og utland. Noen vil ha ro, andre kommer for å lære mer om vikinghistorie, mens andre igjen vil fiske. Og det er fisketurismen som har størst potensial, forteller Mari Elin Sterten.