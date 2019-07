Eirik (20) bestilte «pyntekniver» på nett - fikk 15.000 kroner i bot

Pluss

I fjor fikk 20 år gamle Eirik Harsvik en telefon fra politiet. De kunne ikke fortelle ham hva det dreide seg om på telefon og han ble kalt inn til avhør. Det viste seg at tollvesenet hadde stoppet to forsendelser bestilt av Harsvik gjennom applikasjonen Wish, som dukker opp i reklame- feeden på Facebook og andre steder. I denne applikasjonen kan du bestille alle mulige slags varer. Bestillingene inneholdt to kniver, en batangakniv og en karambitkniv. Harsvik forteller at han først så lignende kniver til salgs hos Game On i Norge før han bestilte.