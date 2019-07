Nå er dette populære gateløpet tilbake

Pluss

I 2015 tok Thor Zevgren initiativ til å få til et gateløp på Orkanger. Eiendomsmegleren hadde lenge hatt et ønske om å få til et løp i Orkangers gater og da han fikk med seg Orkdal Energi på laget den gang, ble det en realitet. Løpet ble deretter arrangert tre år på rad, før det i fjor ikke ble noe av. Nå har Orkanger IF plukket opp hansken og står som arrangør.