Pluss

Navn: Lene Solem (46)

Bor: Orkanger

Jobber med: Sommerjobb som vertinne ved Thamspaviljongen.

Hva gjør du akkurat nå?

- Nå er jeg på jobb, hvor jeg akkurat har hjulpet noen besøkende i Thamspaviljongen.

Hva går jobben din som vertinne ut på?

- Som vertinne samarbeider jeg med guiden som har omvisninger med turister. Jeg holder til i ei bu ved siden av paviljongen. Der koker jeg kaffe, steker vafler og selger kioskvarer og suvenirer. Jeg ønsker også turistene velkommen, serverer og byr dem informasjon.

Når var det du startet i denne jobben?

- Dette er den andre dagen min! Jeg startet denne mandagen, så nå har jeg hatt litt omvisning og fått opplæring i de forskjellige tingene jeg skal gjøre. Her skal jeg jobbe i hele sommer.

Hvordan har det gått så langt?

- Det har gått veldig bra! Jeg synes det er veldig hyggelig å møte mennesker, og jeg har jobbet som frisør i over 20 år. Jeg startet å jobbe som frisør da jeg var 16, så jeg er godt vant til å snakke med folk.

Blir det noe ferie på deg i sommer, da?

- Vi får se, men jeg håper jeg får tatt en liten ferietur. Jeg er spesielt glad i å kjøre rundt Geirangerfjorden og Trollstigen. Det er favorittruten min, og jeg har kjørt den mange ganger. Jeg har en rød Ford kabriolet, og det er så deilig å legge ned taket på den og kjøre rundt om sommeren. Så fort sola titter fram, vil jeg ut med kabrioleten.

Er det andre ting du liker å gjøre på sommeren?

- Jeg er veldig glad i å sykle rundt og samle stolper i «Stolpejakten». Dette er et nasjonalt prosjekt hvor det settes ut fysiske stolper, og man samler poeng for stolpene man besøker. Man registrerer stolpene via en app, så det er en slags orientering. Faktisk er det en sånn stolpe utenfor paviljongen her hvor jeg jobber, så jeg møtte noen turister som holdt på å registrere den.

Hva liker du å spise på sommerdager som denne?

- Da spiser jeg gjerne kyllingfilet med salat og brokkoli. Uten saus og dressing, det vil jeg ikke ha på!

Har du noen gode sommertips?

- Å plukke markblomster! Jeg er veldig glad i markblomster, og om sommeren har jeg en bukett både på stua og kjøkkenet til enhver tid. Helst vil jeg ha en bukett i alle rom, hvor det er blandet mange forskjellige blomster. Jeg har kurv på sykkelen min, så jeg prøver å plukke kurven full når jeg sykler rundt.