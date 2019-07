- Ridninga betyr alt

Pluss

Tonje Lundqvist fra Skaun og Hege Størseth fra Orkanger gjorde det stort i paradressur under Nordisk Baltisk Mesterskap i Danmark tidligere denne sommeren. Størseth tok et individuelt sølv og en bronse i grad fire, mens Lundqvist tok en femteplass og to fjerdeplasser i grad fem med Stine Skillebekk. Med disse plasseringene, ble de valgt ut som to av fire ryttere som skal representere Norge under EM i Rotterdam i august.