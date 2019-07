- Vi er bekymret for dyrevelferden

Pluss

Tidligere i sommer vedtok Stortinget i kommuneproposisjonen for 2020 å legge det øremerkede tilskuddet til veterinærvakt inn i det ordinære rammetilskuddet til kommunene. Leder i Orkdal Bondelag Jon Fredrik Skauge sier at de er bekymret for hvordan den nye ordningen vil slå ut i distriktene.