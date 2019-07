Hurra for Orkdal sjukehus!

Pluss

En stor bukett blomster ønsker jeg å gi til de flotte legene og sykepleierne ved Orkdal sjukehus som takk for den fantastiske behandlingen jeg fikk. For maken til personale skal man lete lenge etter. Alle som en gjorde hva de kunne for å gjøre oppholdet best mulig. Både mat og stell er førsteklasses ved dette flotte sykehuset.