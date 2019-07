Jordflytting bør kunne styrke jordvernet

Pluss

Nå skyter kornåkeren som ble flyttet fra Furumoen til Vormstad for å gi plass til Norsk kylling, og for det vanlige øyet virker den like fin og frodig som noen annen åker i Orkdal. Leder i Orkdal bondelag, Jon Fredrik Skauge, uttalte i forrige uke til ST at han var glad for at prosjektet i Orkdal ser ut til å bli vellykket, men er fortsatt negativ til det som har skjedd her i Orkdal. Han er også tydelig på at jordflytting ikke må bli et argument for å legge beslag på nye jordbruksarealer. Også leder i Orkdal bonde- og småbrukarlag, Steinar Røhme, deler samme tanker som Skauge. Han mener industri- og boligutbygging ikke forsvarer beslag av matjord, selv om jorda flyttes til et uproduktivt areal. Med det som utgangspunkt, er han også fortsatt negativ til bygging av travbane på Fannrem.