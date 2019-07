Extra er billigst

Pluss

På VGs matbørs som ble publisert 20. juli, slår Extra både Kiwi minipris og og Rema 1000 med cirka seks kroner på ei handlekurv som koster rundt 2900 kroner. Også på Nettavisens matbørs troner Extra øverst, noe som gleder driftssjef i Extra Coop Nordvest, Vidar Schei.

- Selv om det ikke er snakk om mange kronene forskjell, er det viktig for oss å være billigst. Når vi i tillegg kan skilte med 1500 flere vareartikler enn våre konkurrenter, så må vi kunne slå fast at vi er både best og billigst, og det er vi selvsagt strålende fornøyd med, sier Schei.

Økning

Men det som gleder driftssjefen like mye, er at Extra vokser i avisa Sør-Trøndelags nedslagsfelt. Extra-butikkene på Fannrem, Løkken, Kyrksæterøra, Rindal, Berkåk og Børsa, har alle vekst så langt i år - fra to til femten prosent. Mest vokser butikken på Løkken, som altså kan skilte med en vekst på 15 prosent.