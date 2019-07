Vil ta Norges raskeste voksende idrett til Skaun

Pluss

I forbindelse med byggingen av kommunens nye idrettshall, Børshallen, har Steinar Haugen og Knut André Bjerke, i kulturenheten, gått i bresjen for et å utvidet idrettstilbud i kommunen. Oppstart av badminton, boksing og turn er under planlegging, og nå kan også en av Norges raskest voksende idretter være på vei til Skaun.