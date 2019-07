Nå turnerer hun kunsten

Pluss

For det er nettopp på det området hun har slått ut i full blomst etter at hun ble pensjonist og sluttet som lærer og turninstruktør.

Ta husene i bruk

Hjemme på gården Sagatun i Meldal har hun ominnredet låven til kunstgalleri, Galleri Sagatun, både i første og andre etasje og med kafé og loppemarked i første etasje.

- Vi hadde lyst til å gjøre noe med alle husene vi har på gården. Vi tenkte det må være morsomt for folk å få oppleve kunst inne på en låve, sier Jorunn. Sommerutstillinga åpnet 7. juni.

Turner og kunstner

Oslo-jenta Jorunn Ree kom flyttende til Meldal i 1979, og har siden bodd på gården sammen med mannen Per Inge. Her i Meldal bygde hun opp et sterkt turnmiljø som hun var leder av i mange år. Men hele tiden har hun også hatt en kunstnerisk åre i seg. Etter at hun sluttet som turninstruktør, begynte hun å male. Hun er også lidenskapelig interessert i andre sin kunst.

Derfra var ikke tanken fjern fra å etablere et kunstgalleri på låven på gården hvor hun har rikelig med plass. I 2013 var Galleri Sagatun en realitet med det første loppemarkedet og den første kunstutstillinga.

Varierende priser

For Jorunn er det viktigst å gi folk gode kunstopplevelser. Samtidig legger hun ikke skjul på at det også er viktig for henne at kunstnerne som drar til Meldal, også får solgt noen av bildene sine. Derfor sørger hun for stor bredde i bildene hun har i galleriet med bilder av lokale kunstnere i Orkdal kunstforening og Meldal kunstforening, men også bilder av mer kjente kunstnere. Det gjør at prislappene varierer fra noen hundre kroner opp til 10 000 kroner.

Bleken og By Rise

På årets sommerutstilling har hun vært så heldig å få to bilder av selveste Håkon Bleken. Hun synes også det er stas å ha bilder av den populære kunstneren Grethe By Rise som fenger bredt med sine fargerike bilder av frodige damer i ulike situasjoner. I disse bildene kan vi speile både hverdagslykke og situasjoner vi kan kjenne oss igjen.

Graffiti på fjøsveggen

I tillegg til Bleken, Rise og de lokale kunstnerne, stiller Sissel Halset Storslett fra Todalen denne sommeren ut spennende bilder med eget sårpreg i Galleri Sagatun.

Slik er hele låven blitt fylt med kunstperler for enhver smak. Men det stopper ikke med det. På tverrveggen på låven har Jorunn Ree planer om å få malt graffiti.

- Det tror jeg blir både morsomt og fint, ler hun.

Se etter åpentskilt

Men inntil det skjer, håper hun på mye besøk på årets sommerutstilling som blir stående hele sommeren.

- Det er bare å se etter åpentskilt ved vegen eller ringe meg på telefonen. Er vi hjemme, så åpner vi galleriet, sier en sprudlende gallerieier og en svært så travel pensjonist som har en tendens til å få mange ideer som resulterer i nye prosjekt.