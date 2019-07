17 år gamle Emilie briljerer i toppserien

Pluss

— Jeg skulle aller helst ha vært på Dana Cup sammen med venninnene mine denne uka. Men jeg fikk ikke reise ettersom jeg er A-lagsaktuell. Trenerne ville ha meg i Trondheim, sier Emilie som er i gang med oppkjøringen til høstsesongen. 17-åringen og lagvenninnene i Trondheims-Ørn har de to siste ukene trent hardt og intensivt slik at de er best mulig forberedt på det som venter i høstsesongen. Det handler primært for det unge laget om å berge plassen. Emilie har god tro på at de skal klare det ettersom de har spilt bra.