En orgasmisk opplevelse

Det var Norges beste stemme, Orkangers store sønn, Thomas Løseth, som fikk æren av å åpne showet på storscenen lørdag. Og for en åpning det ble. Løseth fikk en av våre største popartister, Lene Marlin, til å gråte av beundring flere ganger da han vant The Voice i 2017. Det var nok ikke så mange som gråt i Idrettsparken lørdag, men beundringen over orkdalingens stemmeprakt, var til å ta og føle på. Jo, en del av det han framførte var tøft, men ordet vakkert, er nok mer dekkende for det han serverte.