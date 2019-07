Har fortsatt tro på videre avansement i Europa

Pluss

Hemnværingen legger ikke skjul på at han og Molde Fotballklubb kommer til å få det tøft i Serbia på onsdag mot en bra motstander. Forren er klar på at Molde må holde tett bakover og samtidig være mer giftige fremover enn det som var tilfelle på torsdag da Beograd-laget sto på motsatt banehalvdel, dersom det skal bli videre avansement i Europa League-kvalifiseringen.

— Det er sjelden at vi går av banen i to kamper på rad uten å score. Derfor har jeg tro på at vi finner veien til nettmaskene i returkampen. Men vi må være på det nivået som vi var i første omgang mot serberne for at dette skal gå bra, sa Forren til lokalavisa etter at hans angrepsrekke hadde sløst bort den ene store målsjansen etter den andre i sommervarmen i Molde på torsdag.

Skapte veldig mye

Den tidligere KIL/Hemne-spilleren er tydelig på at både han og klubben har en uttalt ambisjon om gruppespill i Europa League. Selv om nåløyet for å komme inn der er veldig trangt. I fjor glapp det for Vegard og de andre i den siste kampen. Etter at de hadde rundspilt den russiske motstanderen og skapt et tosifret antall målsjanser. Det var litt det samme som skjedde mot serberne.

— Denne gangen hadde vi muligheten til å score de målene som hadde ført til at vi kunne reise til Beograd med en trygg ledelse. I stedet ender vi opp med at vi setter oss selv i en litt vanskelig situasjon. Men det er utrolig verdifullt at vi holdt nullen på en dag hvor våre angripere slet med å finne veien til nettmaskene. En scoring i Serbia kan være nok til å gå videre, sier Forren.

Viktig å unngå baklengsmål

31-åringen vet at både 1–0 og 1–1 holder til videre avansement. Derfor blir det viktig å snøre igjen sekken. Det kan bli en vanskelig oppgave dersom serberne scorer først. I så fall ligger det an til å bli uthaling av tiden. Det så vi mye av på Aker stadion før helga. Vegard Forren ville ikke bruke altfor mye tid på det. Men innrømt at han ikke ble overrasket over kamputviklingen.

Det har vært en bra sesong for den robuste midtstopperen som er veldig lysten på å bli seriemester. Han og Molde Fotballklubb har et kjempebra utgangspunkt selv om de pustes i nakken av Pål Andre Hellands Rosenborg og flere andre klubber. Forren tror ikke MFK kommer til å gi fra seg det gode utgangspunktet. Selv om de både skal til Lerkendal og har mange tøffe kamper igjen. Det er gull og avansement i europacupen som gjelder nå.