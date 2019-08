For ei tøtte!

Pluss

Etter at Myr Tøtta passerte målstreken som uplassert etter å ha galoppert den 2. oktober i 2017, ventet over halvannet års løpspause for hoppa, som eies og trenes av Robert Larsen fra Vasslia i Orkdal. Den 4. mai i år kjørte Inge Melby godkjent prøveløp med den sju år gamle Järvsöviking-datteren - latmannslivet var over.