Fortet ved fjorden

Med fjorden på den ene siden av vegen, og bergveggen på den andre, er det nok fjorden som vinner oppmerksomheten til de fleste sjåførene som kjører langs fylkesvei 710 i Ytre Agdenes. Men dersom du svinger av vegen ved den gamle tunnelen like ved Selva, og går litt opp i lia, går du rett inn i krigshistorien. Bare noen meter opp fra veien ser man de første tegnene på at det har vært et forsvarsanlegg her. Oppover i lia er det flere bunkere og kanonstillinger.