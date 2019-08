Inspirert av Anders Behring Breivik

Pluss

I helga mistet 30 mennesker livet i to masseskytinger i USA. Lørdag ble 20 mennesker drept da en 21 år gammel mann skjøt vilt rundt seg på et kjøpesenter i El Paso. Blant de drepte var foreldre og barn som var ute for å handle utstyr til skolestart. Politiet mener at masakren kan knyttes til hatkriminalitet, og viser til et innvandringsfiendtlig og rasistisk manifest som mannen la ut på netttet kort tid før skytinga. Mindre enn ett døgn senere ble ni mennesker skutt og drept i byen Dayton i staten Ohio. Det tiende offeret her, var gjerningsmannen Connor Bets, som ble skutt av politiet bare 30 sekunder etter at masakren startet. Borgermester Nan Whaley har i ettertid uttalt at hundrevis av mennesker kunne blitt drept, om ikke politiet hadde vært i nærheten og reagert så raskt. Ifølge Adresseavisen er 8700 mennesker blitt drept med skytevåpen i USA så langt i år. Helgas to masseskytinger var den 350. og 351. for året.