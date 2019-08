Svorkmo bru: Kritisk skade som truer bæreevnen

Pluss

I sommer har ST satt søkelys på utfordringene ved at asfalten og betongen på Svorkmo bru er så nedslitt at armeringsjernet stikker fram på ti forskjellige plasser på brua. I kjølvannet av dette, kunne avdelingsdirektør vei Trøndelag hos Statens vegvesen, Arild Hamrum-Norheim, opplyse til ST at brua vil bli midlertidig fikset i løpet av høsten. Han viste til at hvis man skal legge membran (fuktsperre, red. anm.) og betong over det eksponerte armeringsjernet, og deretter legge asfalt oppå, så vil brua bli så tung at tillatt akseltrykk og totalvekt må reduseres. Derfor var planen ifølge Hamrum-Norheim bare å legge et lag asfalt nå i høst, for å hindre ytterligere forverring av skadene.