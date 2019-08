Vil beholde ordningen

Pluss

Flere lokale politikere har jobbet opp mot stortingspolitikere for å sørge for at de gjør det de kan for å påvikre ESA til å godkjenne orningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Tidligere i år var blant annet en delegasjon fra nye Orkland på Stortinget for å diskutere differensiert arbeidsgiveravgift med kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. Statsråden kunne ikke komme med noe lovnader under møtet.