Frykter regnet vil bringe pukkellaksen opp i elvene

Det var før helga at det gikk alarm om at den uønskede arten pukkellaks, eller russerlaks som den også kalles, sto og stanget ved uløpet av Bergselva og Snilldalselva i Snillfjord. Etter at lokale fiskere hadde fått flere pukkellaks på kroken rett før helga, åpnet fylkesmannen for fiske etter arten.