Lås mopeden inn i garasjen

Ulovlig og plagsom mopedkjøring i Hemne har vært en lang føljetong i avisa Sør-Trøndelag. Problemet er ikke løst, og nå ser det dessverre ut til at mopedaktiviteten er i ferd med å utvikle seg til noe mer negativt – nemlig mobbing og trakassering av bygdas innbyggere. Tirsdag sto Kåre Loe (72) fram i ST og uttrykte fortvilelse over hva han og kona Heidi er blitt utsatt for, etter at han på et tidspunkt sa ifra til et par bilkjørere om at de burde senke farten litt. Forrige helg opplevde ekteparet trakassering og hærverk fra ungdommene. Asfaltbiter ble kastet i veggene på huset, de banket i veggene, sto og spant med mopeder slik at grus og pukk på gårdsplassen ble spredt rundt, og et gjerde ble forsøkt kjørt ned. I tillegg ble en rullestolrampe kastet opp og ned, med voldsom støy som resultat. Ekteparet er nå så fortvilet at de vurderer å flytte. I samme avis forteller ei kvinne om trakassering, etter at mannen hennes la ut ei skarp melding på Facebook hvor han ba om at det måtte bli slutt på mopedkjøringa.