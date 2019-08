Vaktbikkjer i lokalpolitikken

Pluss

Men først skriver han at opprettelsen av bygdelister der ulike geografier trekker i bare én ende av tauet kan være problematisk. Likevel avslutter han slik: «Det vil derfor bli av alles interesse at nykommunens hovedstad får ei «vaktbikkje» med spesielt fokus på dens interesser». Jeg slår fast slik at jeg ikke skal misforståes; flinke politikere er de i Småbylista, i likhet med de aller fleste andre politikere i andre partier.