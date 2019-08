Hestedag for hele familien

Pluss

- Det er hestens dag 24. august, men vi har utvidet dagen litt til å omfatte et marked, utstilling av kjøretøy og demonstrasjon av traktorer, forteller Nils Stokke, leder i Rindal Travlag.

Stokke er lidenskapelig interessert i hest og hovedformålet med dagen er å formidle gleden han og de andre i travklubben har av å drive på med hest og hestesport.

- Dette er et arrangement for hele familien. Vi kommer til å ha ridning for barn, kjøring med hest og kjerre og i tillegg kommer vi til å ha en rideoppvisning med og uten vogn.

Det blir også en smådyr-utstilling med blant annet minigris.

Hesteglede

Stokke er opptatt av å formidle gleden det gir å ha hest som hobby.

- Det ligger også mye helsebot i å ha kontakt med dyr. Det er sunt for sjela.

Selv har han to travhester ved navn Odinsblessa og Stormare.

- For meg handler det primært om å ha kontakt med dyr, men det er også fascinerende å beherske et så stort individ som en hest, forteller han.

Og det er sportssiden som er mest spennende.

- Det er som med all annen sport. Det er spennende med konkurranse.

Rekruttering

Hestekreftenes dag er en fin måte for barn og unge til å bli kjent med miljøet, men han tror ikke på den store rekrutteringen.

- Rekrutteringen er kanskje en av de største utfordringene vi har i travsporten. For flere år siden var det hestekarer på ulike gårder. Da var det mye kjøring lokalt og en naturlig rekruttering. I dag er det for det meste jenter med en forkjærlighet for hest.

Inntekt til klubben

Hestekreftenes dag er også den eneste inntektskilden til travklubben i Rindal.

- Det er den eneste dagen som gir oss inntekter, forteller Stokke.

Han håper de kommer til å ha været på sin side.

- Men jeg håper folk møter opp uansett vær.