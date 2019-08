Politisk regnskap for Orkdal Senterparti for valgperioden 2015-1019

Pluss

Ved kommunestyrevalget i 2015 fikk Senterpartiet 7 av 35 representanter i kommunestyret. Representantene er Hanne Haldogard Bjørkli, Oddbjørn Bang, Eli Solhus, Oddbjørn Almli, Gunnar Hoseth Husby, Rasmus Skålholt og Anders Husdal. Senterpartiet dannet en flertallskonstellasjon med Orkdalslista, Høyre, Venstre, Pensjonistpartiet, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet. Senterpartiet har denne perioden hatt ordføreren (Oddbjørn Bang), hovedutvalgsleder for Hovedutvalg for Oppvekst og Omsorg (Oddbjørn Almli) og hovedutvalgslederen for Hovedutvalg for Forvaltning (Rasmus Skålholt). Senterpartiet har sammen med flere fått gjennomført svært mange av de punktene vi gikk til valg på. Saker som vi har fått gjennomslag for er: