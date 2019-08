Småbylista er vaktbikkje - men ikke for Orkanger

Pluss

Bakgrunnen er STs lederartikkel uka før om at Orkland kan ha godt av fokuset vårt på bykjernen.

Småbylista er ingen vaktbikkje for Orkanger. Vi er ildsjeler for Orkanger – det vil si for å lage et sentrum som gjør hele Orkland til en bedre kommune.

Suget fra storbyene

Storbyene beholder ungdommene våre etter endt utdanning, og dermed også kompetansen bedriftene våre trenger. Alle vil at folk i Orkland skal ha gode tjenester der de bor, men vi mangler allerede hender i eldreomsorgen. Et urbant, levende sentrum vil gjøre Orkland til et mer attraktivt sted å bo og jobbe. Sentrumsutvikling er derfor like mye en bygdesak som en småbysak. Orkanger avfolkes aldri, men vi får en død bilby som folk vil sky hvis flertallets politikk fortsetter som før. Det kommer grendene til å tape mest på.

Gir oss ikke

Gata og Rømme gjør det mulig for Orkland å skape et sentrum andre regioner vil misunne oss. Småbylista har fremmet en rekke små og store saker for å få det til. Noen få eksempler:

Rask utbygging av kino og bibliotek på Rømme i samarbeid med næringslivet.

Samarbeidsorgan kommune/næringsliv for å utvikle sentrumsgata.

Landstrøm på havna og skjerming mot bomiljøet på Nerøra.

Bygge fortau og fjerne kantstein for at de stadig flere eldre i sentrum skal kunne ferdes trygt.

Noe får vi gjennom og noe blir motarbeidet, men vi gir oss aldri for vi vet at dette er gode tiltak.

Vaktbikkje for de svake

Larsen har rett i at Småbylista er ei vaktbikkje, men det er på andre områder. Vi motarbeider forskjellsbehandling, feilprioriteringer og forsømmelser. Derfor går vi som eneste parti til valg på en åpnere kommune.

1. Forskjellsbehandling: Utstrakt bruk av dispensasjoner fra planer og bestemmelser åpner for politiske vennetjenester som favoriserer de sterkeste. Vi setter fakta foran trynefaktor.

2. Feilprioriteringer: Vi tør si fra når Larsen og de andre i flertallsgruppa tar dårlige valg bak lukket dør. En fersk sak er «ja» til 700 000 kr til asfalt i Knyken av hensyn til eldre, og samtidig «nei» til et fortau sånn at eldre slipper å gå midt i biltrafikken i sentrum. Det siste vil trafikksikkerhetsutvalget prioritere. (NB! Vi trenger ikke asfalt i Ulvåsen heller).

3. Forsømmelser: En lukket kultur skjuler feil og hindrer forbedring. Det rammer systematisk de mest sårbare som ikke kan hevde sine egne interesser, som feks demente ved Orkdal Helsetun og barn med hjelpebehov.

For fire år siden truet kommunen en av Småbylistas listekandidater med sparken fordi hun fortalte om ansattes bekymring ved Helsetunet. Fylkeslegens rapporter om Helsetunet i ettertid har vist at det var all grunn til å si fra. Her skal vi fortsette som vaktbikkjer.

For Småbylista Orkland

Berit Westrum Johansen

Grethe Gravrok Sand