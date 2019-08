Ble norgesmester i triatlon

Pluss

Arnstein Buøy har vært fast inventar på Orklas midtbane etter at han kom tilbake til klubben i sommer. Den produktive midtbaneeleganten kan mer enn å spille fotball. Det fikk han vist i helga. Han meldte seg utilgjengelig for helgas Orkla-kamp for å delta i norgesmesterskapet i triatlon i Lofoten.