De første ukene på skolen er livsviktige

I forrige uke skrev vi om Eva Kristin Knudsen som sier hun har vært en outsider så lenge hun kan huske. Hun skriver det tilbake til da hun begynte på skolen, sju år gammel. Det som skule vært en lykkelig skolestart, ble begynnelsen på et liv med utestenging og mobbing. Det skal ikke mye innlevelse eller fantasi til for å forstå hva det gjør med et lite menneske. Eva Kristin forteller i klartekst om hva det gjorde med henne som menneske, og hun er ikke alene om å oppleve dette. Hun opparbeidet et raseri mot alt og alle. Raseriet hjalp henne i det minste til å overleve. Hun utviklet også sosial angst og vegring mot å kontakte andre mennesker. Slik unngikk hun ydmykelsen av å bli avvist eller sviktet.