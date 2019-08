Skolene i Orkland

Pluss

MDG Orkland er opptatt av å ta vare på skolestrukturen slik den er i dag. Det siste året har det vært fremmet ønske om å nedbemanne i blant annet Meldal, for å komme ned på nivået som er ellers i kommunene. Da vil man komme ned på en minstenorm, da er spørsmålet er vi i Orkland fornøyd med å ligge på en minstenorm? Er det godt nok for elevene og de ansatte, får vi løst utfordringene i skolene våre ved å ligge der? MDG ønsker å styrke bemanningen i skole og barnehage, for det er jo i barneårene vi legger grunnlaget for hvordan vi skal få det senere i livet. Derfor er det viktig å se de ulike utfordringene og samarbeide tett med fagforeninger, elevorganisasjoner og foreldreorganisasjoner for å nå målene som står i opplæringslov og i de nye fagplanene.