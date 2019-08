De som blir valgt, må se lengre enn sin egen nesetipp

Pluss

Årets kommunevalg blir historisk da det er det første valget etter kommunesammenslåinga. Og like sikkert som at det er historisk, blir det også spennende. Det viser meningsmålingen som er gjort for storkommunen Orkland der de fire kommunene Orkdal, Meldal, Agdenes og deler av Snillfjord er smeltet sammen.