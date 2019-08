Fikk bank på bortebane

Pluss

Før kampen mot Nybergsund-Trysil hadde Orkla fortsatt til gode å vinne to fotballkamper på rad i årets sesong. Den solide hjemmeseieren mot Brumunddal sist helg la derfor grunnlaget for at Orkla nok en gang hadde mulighet til å sikre seg sin andre trepoenger på rad for første gang denne sesongen, men slik gikk det ikke.