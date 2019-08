Far og sønn måtte avlives

Pluss

Prins Juventus ble 22 år, vant hele 33 løp og manglet bare åtte tusen kroner på to millioner kroner innkjørt i karrieren da han la løpsskoene på hylla i 2012. De siste årene har hesten virket som avlshingst, samt at eier og trener Øystein Mælen har brukt hesten til ulike kjøreoppdrag for blant annet barnehager og eldre.