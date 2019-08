«Bombetrussel»

Pluss

I 1986 var det slutt etter 333 års gruvedrift på Løkken. Siden har forurensning vært ei utfordring for lokale politikere og myndigheter. Utfordringa er avrenning med for høye verdier av metaller fra gruva. Ifølge Direktoratet for mineralforvaltning viser imidlertid stikkprøver fra avrenninga at måleresultatene holder seg godt under terskelverdiene.