Optimisme etter veimøte: – Jeg ble bundet på hender og føtter

– Nok en gang er det Ap-politikere som vegrer seg for å være med på å finansiere omlegging av veien. Nå har vi skjøvet på dette fra handlingsplan til handlingsplan og møte til møte. Hele tida har Ap stilt spørsmålstegn ved at det er mye penger, og at det er vanskelig, sier leder for hovedutvalg vei i Trøndelag, Gunn Iversen Stokke (Sp).