– Det har vært en glede å jobbe med norsk idrett

Pluss

Sist uke ble det holdt en felles middag mellom det gamle og nye styret i Norges idrettsforbund og på denne middagen ble orkdalingen hedret for sin innsats i som styremedlem i Norges idrettsforbund, olympiske og paralympiske komité etter 12 år. Under middagen på skøytemuseet fikk han tildelt NIFs Hederstegn for meget fortjenestefullt arbeid for norsk idrett. Asphjell har vært tillitsvalgt i norsk idrett på internasjonalt, nasjonalt og lokalt plan i fire tiår.