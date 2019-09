«Leger uten grenser - menneskesmuglernes beste hjelpere»

Pluss

Kommune- og fylkestingsvalget er ei knapp uke unna. Rundt omkring i landets kommuner har lokalpolitikere gjort en formidabel innsats med å sette saker som er viktige for innbyggerne på dagsorden, for på den måten plassere seg overfor velgerne. Men valget er også en viktig temperaturmåler for ståa i rikspolitikken, og de ulike partiene har de siste ukene ropt ut saker og budskap på jakt etter nasjonal oppmerksomhet. Og det partiet som har lyktes best i å få oppmerksomhet, er Fremskrittspartiet. Med trusselen fra Bompengepartiet, satte Frp bompengesaken på dagsorden, en sak som helt fram til nå har preget valgkampen. Men selv om partiet har fått rope ut sitt budskap om reduserte bompengetakster via alle landets mediehus i flere uker, har ikke partiet lyktes på meningsmålingene - snarere tvert om.